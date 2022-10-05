Американские политики под российским флагом потребовали отказать Украине

Американские политики под российским флагом потребовали отказать Украине
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сплоченность США вокруг Киева треснула по швам

Конфликт на территории украинского государства тянется уже более полугода. Ненасытный киевский режим вытягивает колоссальные ресурсы из стран Запада. Разумеется, часть тамошней элиты всячески поддерживает сложившееся положение дел. Однако многие жители Европы и США резко против того, чтобы быть донорами Незалежной.

Так, о своем недовольстве ярко заявила Мировая конференция консервативного действия. Американские консерваторы разместили в социальных сетях твит, где потребовали у оппонентов-демократов отказаться от бесконечных "подарков" Киеву, сообщает интернет-издание "Общественная служба новостей".

Наибольший интерес вызывает то, как политики оформили свой протест. Текст призыва разместили на фоне российского триколора. Спустя несколько часов твит удалили, пишет РИА ФАН.

При этом отмечается, что республиканцы заверили в своей преданности киевскому режиму, однако больше не хотят поддерживать Украину финансово. Политики требуют, чтобы Соединенные Штаты Америки перестали накачивать киевский режим за счет американских налогоплательщиков.

Источник: Washington Post ✓ Надежный источник
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