Взрывы под Киевом: беспомощность ПВО ужаснула украинцев

Взрывы под Киевом: беспомощность ПВО ужаснула украинцев
Фото: www.unsplash.com
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Союзные войска разгромили казарму незалежных вояк

Сегодня, 5 октября, в украинских социальных сетях началась настоящая паника. По словам руководителя киевской областной администрации Алексея Кулебы, беспилотники-камикадзе нанесли мощный удар по городу, расположенному в непосредственной близости от столицы Незалежной.

Сообщается, что заряды прилетели в город Белая Церковь Киевской области. Этот населенный пункт находится всего в 70 километрах от украинской столицы.

На этом фоне в украинском сегменте Интернета, а также в местной прессе началась форменная истерика из-за того, что беспилотникам удалось пробраться так далеко за линию фронта и атаковать цели, расположенные вблизи столицы. При этом украинские власти не раз хвастались плотной системой противовоздушной обороны рядом с Киевом.

По информации, полученной от полковника полиции Луганской народной республики Виталия Киселева, союзные войска нанесли удар по казарме украинской 72-й отдельной механизированной бригады.

Источник: Российская газета ✓ Надежный источник
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