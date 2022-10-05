Союзные войска разгромили казарму незалежных вояк

Сегодня, 5 октября, в украинских социальных сетях началась настоящая паника. По словам руководителя киевской областной администрации Алексея Кулебы, беспилотники-камикадзе нанесли мощный удар по городу, расположенному в непосредственной близости от столицы Незалежной.



Сообщается, что заряды прилетели в город Белая Церковь Киевской области. Этот населенный пункт находится всего в 70 километрах от украинской столицы.

На этом фоне в украинском сегменте Интернета, а также в местной прессе началась форменная истерика из-за того, что беспилотникам удалось пробраться так далеко за линию фронта и атаковать цели, расположенные вблизи столицы. При этом украинские власти не раз хвастались плотной системой противовоздушной обороны рядом с Киевом.

По информации, полученной от полковника полиции Луганской народной республики Виталия Киселева, союзные войска нанесли удар по казарме украинской 72-й отдельной механизированной бригады.