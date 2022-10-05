Стягивают вооружение НАТО и бойцов: где ждать новый удар ВСУ

Стягивают вооружение НАТО и бойцов: где ждать новый удар ВСУ
Фото: www.unsplash.com
продолжениеВ Киеве предсказали дальнейший ход боевых действий и обратились к Западу
Незалежные упорно пытаются атаковать

Весь мир с замиранием сердца наблюдает за ситуацией, которая разворачивается на территории украинского государства и освобожденных землях. Так, стало известно, что Вооруженные силы Украины готовят новый удар по Луганской народной республике.

Такими тревожными новостями поделился руководитель представительства этого нового российского субъекта в Москве Родион Мирошник. Высокопоставленный госслужащий рассказал, что все новые пушки и ракеты Североатлантического альянса планомерно стягиваются в район Сватово, ЛНР.

По всей видимости, именно там украинские боевики планируют нанести очередной удар и броситься в атаку. Вояки киевского режима мечтают прорвать линию Сватово – Кременная, которую сейчас укрепляют союзные силы Армии России и ЛДНР.

Мирошник подчеркнул, что главной задачей Вооруженных сил Украины является осуществление пусть и временных, но резонансных прорывов. Такие политические победы необходимы властям Незалежной для того, чтобы западные страны продолжали оказывать им поддержку.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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