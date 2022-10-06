Украинцы полагают, что смогут разбить российскую армию

Украинская сторона в преддверии зимы пересматривает свои запросы по западному оружию, которое предполагается к поставке. Как отмечает Politico, Киев во всю готовится к ожесточенным боям.

Украинцы просят США передать как можно больше новых систем противовоздушной обороны из-за опасений, что "Владимир Путин усилит ракетные удары по гражданским объектам, когда его линия фронта рухнет".

Бывший глава НАТО Андерс Фог Расмуссен с такими прогнозами солидарен. Он считает, что изменение характера боевых действий может произойти в ближайшие недели. И не исключено, что российские удары будут нанесены по критически важной украинской инфраструктуре.

Специалист утверждает, что текущий конфликт показал, насколько большое значение имеют в современных условиях системы ПВО. Новый пакет военной помощи, объявленный Вашингтоном на этой неделе, в себя их не включает. Возможно, заявки будут пересмотрены позднее, и есть высокая вероятность, что вооружение не успеет дойти до Украины до того, как Россия предпримет новый шаг.

В российском МИД, в свою очередь, предупреждают, что постоянная накачка украинской стороны вооружениями приближает НАТО к военному столкновению с Россией, сообщает телеканал "360".