В Киеве предсказали дальнейший ход боевых действий и обратились к Западу

В Киеве предсказали дальнейший ход боевых действий и обратились к Западу
Фото: Christophe Gateau/dpa/www.globallookpress.com
продолжениеНазвана следующая цель атаки ВСУ
Украинцы полагают, что смогут разбить российскую армию

Украинская сторона в преддверии зимы пересматривает свои запросы по западному оружию, которое предполагается к поставке. Как отмечает Politico, Киев во всю готовится к ожесточенным боям. 

Украинцы просят США передать как можно больше новых систем противовоздушной обороны из-за опасений, что "Владимир Путин усилит ракетные удары по гражданским объектам, когда его линия фронта рухнет". 

Бывший глава НАТО Андерс Фог Расмуссен с такими прогнозами солидарен. Он считает, что изменение характера боевых действий может произойти в ближайшие недели. И не исключено, что российские удары будут нанесены по критически важной украинской инфраструктуре. 

Специалист утверждает, что текущий конфликт показал, насколько большое значение имеют в современных условиях системы ПВО. Новый пакет военной помощи, объявленный Вашингтоном на этой неделе, в себя их не включает. Возможно, заявки будут пересмотрены позднее, и есть высокая вероятность, что вооружение не успеет дойти до Украины до того, как Россия предпримет новый шаг. 

В российском МИД, в свою очередь, предупреждают, что постоянная накачка украинской стороны вооружениями приближает НАТО к военному столкновению с Россией, сообщает телеканал "360"

Источник: Politico ✓ Надежный источник
новости партнеров

Запад ждет участь развалившейся Украины - Кедми

Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится

Кремль ответил на угрозы США "уничтожить" Путина

Хотя и весьма сдержанно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей