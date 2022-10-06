Названа следующая цель атаки ВСУ

Названа следующая цель атаки ВСУ
Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Эксперт раскрыл, кто управляет украинскими войсками

Политолог Сергей Марков, оценив сложившуюся ситуацию на фронте, сделал предположение, какой следующий шаг может предпринять украинская армия. Его слова приводит издание "Свободная пресса". 

По мнению эксперта, ВСУ собираются нанести удар от Запорожья на Бердянск. Сейчас, указал он, там сосредоточены мощные силы украинской армии. 

"Цель ВСУ выйти к Азовскому морю. Также цель ВСУ разрезать группировку российских войск и создать угрозу окружения для армии России в Херсоне", – полагает Марков.

При этом он уверен, что Киев не имеет никакого отношения к стратегическому планированию операции. Эксперт утверждает, что все разрабатывается и координируется в Британии.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска смогли освободить Зайцево в ДНР, там было уничтожено более 120 украинских военных. Также на Купянском направлении ВС РФ отбили атаки ВСУ в районе населенных пунктов Першотравневое, Кисловка и Берестовое.

Источник: Свободная пресса ✓ Надежный источник
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