Наши бойцы успешно реализуют поставленные перед ними задачи

Уже более полугода на территории украинского государства продолжается специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Незалежной. Стоит отметить, что украинские боевики проявляют упорство и периодически пытаются проводить контратаки. Однако ВС РФ не позволяют им закрепить успех. О важном прорыве на фронте рассказали в Минобороны.



Представитель главного оборонного ведомства нашей страны Игорь Конашенков сообщил, что российским бойцам удалось отбросить украинских военных от линии обороны на всех направлениях. При этом Вооруженные силы Незалежной понесли большие потери в технике и живой силе.

Конашенков сообщил, что наши военные ликвидировали более сотни украинских бойцов, также было уничтожено шесть танков и восемь бронемашин.

Бойцы Вооруженных сил Российской Федерации продолжают успешно выполнять задачи, которые перед ними ставит военное командование. Как сообщает интернет-издание URA.RU, нашим военным также удалось освободить населенный пункт Зайцево, расположенный в Донецкой народной республике.