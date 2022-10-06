Минобороны заявило о важном прорыве в спецоперации

Минобороны заявило о важном прорыве в спецоперации
Фото: www.unsplash.com
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Наши бойцы успешно реализуют поставленные перед ними задачи

Уже более полугода на территории украинского государства продолжается специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Незалежной. Стоит отметить, что украинские боевики проявляют упорство и периодически пытаются проводить контратаки. Однако ВС РФ не позволяют им закрепить успех. О важном прорыве на фронте рассказали в Минобороны.

Представитель главного оборонного ведомства нашей страны Игорь Конашенков сообщил, что российским бойцам удалось отбросить украинских военных от линии обороны на всех направлениях. При этом Вооруженные силы Незалежной понесли большие потери в технике и живой силе.

Конашенков сообщил, что наши военные ликвидировали более сотни украинских бойцов, также было уничтожено шесть танков и восемь бронемашин.

Бойцы Вооруженных сил Российской Федерации продолжают успешно выполнять задачи, которые перед ними ставит военное командование. Как сообщает интернет-издание URA.RU, нашим военным также удалось освободить населенный пункт Зайцево, расположенный в Донецкой народной республике.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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