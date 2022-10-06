Уроженка Львова получила мировую известность

Недавно СМИ многих стран активно обсуждали личную жизнь жителя Великобритании Энтони Гарнетта, который ради украинской беженки бросил жену с двумя детьми. Теперь в прессе не менее активно обсуждают их скандальный разрыв. Британские интернет-пользователи поделись своим мнением по поводу нашумевшей истории.



Стоит отметить, что Золушка из "несчастной" украинской беглянки не получилась. Софья Каркадым сумела увести молодого человека из семьи, однако сохранить внезапно вспыхнувшую между ними любовь не смогла – романтическая история закончилась весьма плачевно.

Дело в том, что девушка оказалась с очень склочным и агрессивным характером. Однажды она даже истыкала ножом стену дома, в котором жила с британцем. После того, как парочка рассталась, Софье пришлось покинуть Великобританию. Такое завершение истории украинской любви очень порадовало британских пользователей Сети.

"Скатертью дорога! И убедитесь, что она не вернется", "Она была социальным туристом, приехавшим сюда за легкими деньгами", "Уверен, она попробует еще раз с каким-нибудь другим парнем", – пишут комментаторы соответствующей статьи.