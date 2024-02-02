Зачем класть монетку в морозилку: хитрый лайфхак спасет от отравления

Народные мудрости помогут предотвратить беду

Благодаря интернету каждому стало доступно огромное количество информации, которая часто может помочь сохранить здоровье, быстро разобраться с застарелыми пятнами, избавить дом от неприятных запахов и так далее. Сегодня "Утро.ру" делится лайфхаком, который убережет путешественников от отравления.



Когда мы надолго покидаем квартиру, следует правильно ее "законсервировать": вытащить из розеток электрические предметы, плотно закрыть окна и так далее. Однако это далеко не все. Бывалые путешественники поделились лайфхаком с монеткой, которую обязательно нужно положить в морозильную камеру.



Наверное, вернувшись домой после долгой поездки, вы нередко замечали, что часы показывают неправильное время. Это связано с тем, что в какой-то момент отключилось электричество. При этом, если вас долго не было дома, невозможно проверить, насколько по времени оно вырубилось.



Опаснее всего отключение электричества для холодильника. Если он успел разморозиться, продукты могут испортиться. Проверить, что произошло в ваше отсутствие, поможет монетка. Нужно набрать стакан воды, заморозить его, сверху положить монетку. Если холодильник полностью разморозится, лед превратится в воду и монетка упадет на самое дно. Увидев такую картину, вы будете знать, что от продуктов придется избавиться. Если они разморозились, а затем заново заморозились, в них могли появиться болезнетворные бактерии, которые способны вызвать серьезное отравление. Со здоровьем лучше не экспериментировать.



Ранее "Утро.ру" делилось хитростью, которая поможет быстро убрать неприятный запах из шкафа с одеждой.

