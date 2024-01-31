Запах грязной одежды в шкафу: спасет хитрость с туалетной бумагой

Опытные хозяйки могут решить любую проблему

Благодаря наступившей эре Интернета, появилось много способов значительно упростить ведение хозяйства. Люди активно делятся лайфхаками, которые помогают сэкономить время или решить старую проблему. Так, многие наверняка сталкивались с тем, что иногда в шкафу с одеждой поселяется очень неприятный запах. Одна хитрость с туалетной бумагой позволяет быстро решить проблему.



Запах может появиться, если повесить в шкаф плохо просушенную после стирки одежду. А если кинуть после тренировки на одну из полок спортивные штаны (мол, они не такие грязные, завтра еще можно побегать), то пиши пропало. Также иногда стиральная машинка дает сбой и некачественно промывает одежду.



Когда вещи с элементами загрязнения попадают в закрытое пространство в виде шкафа, они очень быстро начинают источать отвратительный запах, который пропитывает и другую одежду. В итоге иногда приходится перестирывать все вещи.



Для того чтобы решить деликатную проблему, вам понадобится несколько рулонов обычной туалетной бумаги. Дело в том, что она отлично впитывает неприятные запахи. Рулоны нужно разместить в шкафу, и проблема будет решена. Также можно капнуть на бумагу эфирным маслом, тогда одежда и вовсе начнет благоухать.



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