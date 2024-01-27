Как убрать затхлый "старческий" запах из квартиры: копеечное средство

Как убрать затхлый "старческий" запах из квартиры: копеечное средство
Фото: www.unsplash.com
Радикальных мер можно избежать

Многие знают, что в старых квартирах, где долгие десятилетия живут люди пожилого возраста, со временем появляется очень неприятный затхлый запах. Один простой лайфхак помогает справиться с деликатной проблемой.

Конечно, с возрастом людям бывает сложно внимательно ухаживать за собой. Возрастные бабушки и дедушки реже убираются в силу объективных причин – им просто тяжело это физически, реже меняют одежду и постельное белье. Все это со временем приводит к появлению неприятного запаха.

В случае, если появилась необходимость избавить квартиру от таких ароматов, можно использовать простой и действенный лайфхак. Приобретать дорогостоящие химические средства нет нужды, с затхлым, "старческим"ароматом легко справляется копеечное средство.

Нужно приготовить особый состав, для этого яблочный уксус смешиваем с водой, на один стакан хватит двух больших ложек. Этой смесью нужно смочить тряпку и хорошенько протереть все поверхности в квартире. Речь идет о шкафах, полках, мебели, стенах и поле. Яблочный уксус отлично борется с неприятными запахами.

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Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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