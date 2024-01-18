Хитрые хозяйки ставят соль на подоконник: запоминайте лайфхак

Хитрые хозяйки ставят соль на подоконник: запоминайте лайфхак
Фото: www.unsplash.com
Речь вовсе не идет о суевериях

Как известно, все приходит с опытом. Для того чтобы максимально комфортно организовать свою жизнь, стоит обращать внимание на советы опытных хозяек. Так, многие россиянки навострились по-хитрому использовать соль. "Утро.ру" рассказывает, зачем вазочки с этим продуктом нужно ставить на подоконники в доме.

Во-первых, это никоим образом не связано с ритуалами и старинными поверьями. Впрочем, известно, что соль отпугивает нечистую силу. Возможно, кому-то такой "побочный" эффект продукта придется по вкусу. Однако главная польза соли совсем не в этом. Опытные хозяйки выставляют вазочки с солью на подоконники в гостиной, на кухне, в детской и даже в спальне по другой причине.

Секрет достаточно прост. Дело в том, что соль отлично впитывает влагу. Если в квартире повышен уровень этого показателя, пора распотрошить пару пакетов с белыми кристаллами. Благодаря соли в помещении пропадает запах сырости, атмосфера становится более комфортной. Более того, в вазочку можно добавить корицу или немного эфирных масел, тогда воздух наполнится приятными ароматами.

Ранее мы рассказывали, как правильно мыть зеркала, чтобы не оставлять на них пятна и разводы.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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