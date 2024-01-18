Моем зеркала без пятен и разводов за 10 рублей

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Мытье зеркал – всегда дело не простое. Хозяйки не очень любят эту часть уборки, так как очищение зеркал от грязи и пятен часто напоминает мартышкин труд: водишь и водишь по поверхности тряпкой, а на ней лишь появляется все больше разводов. К счастью, есть копеечный способ, который позволяет быстро решить эту проблему.
Для начала запомните: перед тем, как вытирать зеркальную поверхность влажной тряпкой, по ней нужно хорошенько пройтись сухой салфеткой. А для устранения засохших пятен нам потребуется "средство", которое обойдется в 10 рублей. Речь идет о простой картошке.
Клубень нужно разделить на две половинки и влажной стороной хорошенько протереть пятна. Так они быстро отойдут, а самое главное – не оставят разводов. Уже после этих нехитрых манипуляций можно браться за влажную тряпку и протирать стекла. Вас наверняка очень порадует идеально чистая и блестящая поверхность зеркал.
К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, как нужно варить яйца, чтобы скорлупа мгновенно от них отлетала.
Артиста поймали с наркотиками
Ведущему придется перенастраиваться на другой формат