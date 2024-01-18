Моем зеркала без пятен и разводов за 10 рублей

Необязательно приобретать дорогостоящие средства

Мытье зеркал – всегда дело не простое. Хозяйки не очень любят эту часть уборки, так как очищение зеркал от грязи и пятен часто напоминает мартышкин труд: водишь и водишь по поверхности тряпкой, а на ней лишь появляется все больше разводов. К счастью, есть копеечный способ, который позволяет быстро решить эту проблему.



Для начала запомните: перед тем, как вытирать зеркальную поверхность влажной тряпкой, по ней нужно хорошенько пройтись сухой салфеткой. А для устранения засохших пятен нам потребуется "средство", которое обойдется в 10 рублей. Речь идет о простой картошке.



Клубень нужно разделить на две половинки и влажной стороной хорошенько протереть пятна. Так они быстро отойдут, а самое главное – не оставят разводов. Уже после этих нехитрых манипуляций можно браться за влажную тряпку и протирать стекла. Вас наверняка очень порадует идеально чистая и блестящая поверхность зеркал.



К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, как нужно варить яйца, чтобы скорлупа мгновенно от них отлетала.

