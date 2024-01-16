Скорлупа отлетит: что добавить в воду при варке яиц

Скорлупа отлетит: что добавить в воду при варке яиц
Фото: www.unsplash.com
Кулинарный лайфхак стоит намотать на ус всем хозяйкам

Яйца – основа здорового питания. Этот продукт многие жители нашей страны употребляют каждый день на завтрак. Также часто яйца являются неотъемлемым ингредиентам салатов и других блюд. Питательный состав, приятный вкус – все это очень радует трапезничающих, а вот хозяйкам приходится сталкиваться и с неприятной стороной вопроса. Как известно, чистить яйца – то еще удовольствие. Однако один простой лайфхак поможет быстро решить эту проблему.

Многие хозяйки, наверняка, до сих пор помнят кулинарные предновогодние будни, когда приходилось чистить скорлупу с нескольких десятков яиц. Если процесс сразу не заладился, пиши пропало. На чистку яиц можно потратить колоссальное количество времени. Для того чтобы облегчить себе жизнь и лишиться такого сомнительного удовольствия, загляните на кухонные полки, там наверняка найдется нужный продукт.

Так, опытные кулинары советуют в этой нелегкой задаче использовать соду. Для того чтобы скорлупа сама отлетала от яиц, их нужно правильно сварить. Во-первых, лучше перед варкой дать яйцам постоять на столе. Воду тоже берем комнатной температуры. Яйца и воду размещаем в кастрюльке, добавляем пол чайной ложки соды, перемешиваем, а затем варим. Этот простой лайфхак поможет быстро очистить яйца.

К слову, ранее "Утро.ру" делилось рецептом оригинального салата с рисом и клюкой.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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