Рис и клюква: оригинальный рецепт салата для худеющих

Рис и клюква: оригинальный рецепт салата для худеющих
Фото: www.unsplash.com
На диете можно питаться вкусно и разнообразно

После завершения новогодних праздников перед многими россиянами остро встал вопрос о необходимости сбросить набранные килограммы. Особенно сильно по этому поводу традиционно переживают представительницы прекрасной половины человечества. Женский журнал "Клео.ру" делится необычным рецептом салата с рисом и клюквой, который поможет распрощаться с лишним весом.

Ингредиенты


Полстакана смеси из дикого и длиннозерного риса, две вареные свеклы небольшого размера, одна луковица салатного красного лука, две большие ложки бальзамического уксуса, одна маленькая ложка меда, две большие ложки оливкового масла, две большие ложки сока лимона, горсть любимых орешков и сушеной клюквы, листики свежей мяты, соль и перец.

Пошаговый рецепт приготовления


В одну чашку нужно положить нарезанную кубиками свеклу, а в другую нашинкованный кольцами лук.

В отдельной емкости перемешиваем уксус, масло, мед и сок лимона. Этой заправкой заливаем ароматный лучок и немного разминаем получившуюся смесь.

Теперь выкладываем туда свеклу, перемешиваем и примерно на часик убираем в холод.

Отдельно варим рис. Затем добавляем его к свекольно-луковой смеси, перемешиваем, сверху посыпаем орехами и клюквой, украшаем листиками мяты.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом нежного десерта.
Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник

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