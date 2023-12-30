Итальянское пате с соусом из шампанского: изящный десерт на Новый год

Шоколадное лакомство порадует гостей

Каждая хозяйка в Новый год хочет выделиться. Отличным вариантом будет обратиться к итальянской кухне. Рецептом шоколадного пате с соусом из шампанского обязательно попросят поделиться все гости.





Ингредиенты



Пошаговый рецепт приготовления