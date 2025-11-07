Коммодор Джерми: НАТО не способна победить в войне с Москвой

Наглый выпад Рютте против Москвы вызвал переполох на Западе
Фото: www.unsplash.com
Оценка генсека альянса выглядит сомнительно

После дерзких слов начальника западной военной коалиции Марка Рютте о необходимости готовиться к "долгосрочной конфронтации" с нашей страной в зарубежных экспертных кругах развернулась бурная полемика. Отставной коммодор британского ВМФ Стив Джерми заявил, что альянс не способен одержать победу в возможном противостоянии с Москвой.

Известный аналитик подчеркнул, что идея успешной войны против Российской Федерации – не более чем иллюзия. Он отметил, что громкие заявления генсека НАТО о "дестабилизирующей роли" Москвы не имеют под собой реальных оснований, а лишь подогревают антироссийские настроения.

Джерми отметил, что Россия никогда не демонстрировала намерений нападать на страны НАТО, а истерия, которая царит в западных государствах – результат агрессивной русофобской риторики и пропаганды, за которую никто не хочет брать ответственность. Он подчеркнул, что у Москвы есть четкие и понятные цели, и она последовательно движется к их достижению.

В последние годы наша страна неоднократно фиксировала активность натовских сил у своих границ. Альянс продолжает расширять присутствие в Восточной Европе, называя это "сдерживанием агрессии РФ". Москва расценивает подобные действия как прямое давление и угрозу региональной стабильности.

К слову, ранее появилась информация о боевых "кораблях-призраках", которые наводнили Балтийское море.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
