Лавров: Макрон пытается спастись от политического провала заявлениями об Украине

Лавров жестко припечатал Макрона после новых обвинений в адрес России
Фото: commons.wikimedia.org
В МИД рассказали, как президент Франции ухватился за попытку сохранить кресло

Европолитики стремятся отвлечь свое население от социальных и экономических провалов за счет украинского кризиса, считает глава российского МИД Сергей Лавров.

Таким образом министр прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона, ранее обвинившего Россию в препятствовании заключению  мирных договоренностей по Украине.

Лидер внешнеполитического ведомства отметил, что до этого президент России Владимир Путин обращал внимание на поведение соседей, которые таким образом пытаются сместить акценты, чтобы переключить внимание электората от своих политических провалов.

При этом сам французский лидер сообщил в эфире RTL, что "коалиция желающих" намерена по итогам завершения конфликта разместить свой военный контингент "на второй линии", вдали от линии соприкосновения. Как один из вариантов, считает Макрон – площадки в Киеве и Одессе.

Макрон уточнил, что в таком случае на месте будут размещены силы Великобритании, Франции и Турции – для обеспечения "обучения и безопасности".

Французский лидер ранее поручил Генштабу европейской страны подготовить к отправке на Украину военный контингент численностью до 2 тыс. человек – по данным СВР, меры приняты в рамках оказания прямой поддержки Киеву. Служба внешней разведки полагает, что на фоне внутренних проблем и падения своего политического рейтинга Макрон использует украинский кризис для укрепления собственного влияния и заявления о себе в роли "военного лидера".

Источник: Министерство иностранных дел России ✓ Надежный источник
