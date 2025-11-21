Трамп предупредил Россию об "очень мощных санкциях"

В Белом доме не собираются менять свою политику в отношении Москвы

Штаты готовы ввести "очень мощные" экономические рестрикции в отношении РФ, сообщил американский президент Дональд Трамп. При этом Белый дом, по его словам, не намерен предпринимать никаких шагов в сторону отмены действующих санкций.

Напомним, в октябре 2025 года под экономические санкции попали российские нефтяные компании "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" – ограничения Вашингтон объяснил отсутствием, по мнению американской стороны, заинтересованности РФ в мирном урегулировании конфликта с Украиной. Москва считает эти меры незаконными, указывая на невозможность закрыть "естественные маршруты", по которым поставляются энергоносители.

Позднее Трамп сообщил, что готов к введению очередных санкций против РФ – если Москва не станет реагировать на призывы к мирному урегулированию, заявлял постпред Штатов при ООН Майк Уолтц.

В беседе с ведущим радиостанции Fox News американский лидер сообщил о скором вступлении в силу указанных санкций, которые он считает "очень мощными" и серьезно препятствующими торговле нефтью.

По словам президента России Владимира Путина, действия американской стороны являются недружественными и подрывают отношения между странами.

Ранее в UnHerd писали, что такие меры не изменят ситуацию на Украине и не приблизят стороны к завершению конфликта. При этом рестрикции окажутся минимальными по своему влиянию на российскую экономику, а исполнение этих санкций не будет отличаться строгостью и последовательностью.