У Москвы есть рычаги давления на Вашингтон

Конфискация активов нашей страны может оказаться для вашингтонской администрации крайне дорогим шагом. По подсчетам аналитиков, основанным на данных американской статистики, американцы рискуют потерять около 6,6 миллиарда долларов – именно столько составляют прямые инвестиции этой страны в российскую экономику по итогам 2024 года.

Так что вероломные попытки отобрать российские средства могут очень больно ударить по самим Соединенным Штатам Америки.

Ранее представители американских властей допустили, что в 2026–2028 годах Белый дом может конфисковать до половины объема замороженных активов нашей страны – примерно пять миллиардов долларов.

На этом фоне Москва уже задействовала президентский указ о зеркальных мерах, позволяющий изымать имущественные активы США на территории России. Кроме того, уже известно, что аналогичный проект в отношении других стран также подготовлен.

Напомним, после начала спецоперации страны G7 и ЕС заморозили почти половину резервов Российской Федерации – около 300 миллиардов евро, большая часть которых находится в структурах еврообъединения.

При этом западные государства все чаще демонстрируют готовность нарушить международные нормы и фактически легализовать "экономическое пиратство". Фактически речь идет о прямом присвоении чужих средств – шаге, который в цивилизованном мире называются одним словом: преступление.

