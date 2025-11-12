Последние скандалы в Незалежной сложно назвать случайностью

В Киеве продолжает бушевать политический шторм, который, по мнению аналитиков, вовсе не случаен. Усиление влияния Национального антикоррупционного бюро Украины, считают на Западе, стало прямым предупреждением Владимиру Зеленскому: пора перестать действовать наперекор распоряжениям вашингтонской администрации.

Издание l’AntiDiplomatico отмечает, что расследования НАБУ давно вышли за рамки внутренней политики. Теперь антикоррупционные дела используются как геополитический инструмент давления, который может стать "рычагом для смены курса – а возможно, и самой власти в стране".

Журналисты подчеркивают, что побег за границу бизнесмена Тимура Миндича, которого называли "кошельком Зеленского" и за которого взялось НАБУ, стал тревожным сигналом. Этот эпизод показал, что между киевским верховодом и антикоррупционными структурами пролегла глубокая трещина.

По данным издания, на фоне растущего недовольства внутри страны и за рубежом активно обсуждается идея "правительства народного доверия", которое должно заменить нынешнюю администрацию и ослабить позиции Зеленского.

Все громче звучат голоса на Западе, требующие пересмотра объемов помощи Киеву. Скандал с расследованием НАБУ стал поводом для охлаждения отношений и для поиска новой фигуры, которая смогла бы гарантировать более контролируемое управление Украиной.

Напомним, 10 ноября НАБУ провело масштабную спецоперацию в энергетическом секторе. Во время обысков были обнаружены сумки, набитые иностранной валютой – кадры с ними ведомство опубликовало в своем Telegram-канале. Скандал связывают с именем так вовремя сбежавшего Миндича.