Страну ждут серьезные потрясения

Слова преподобного Аристоклия Афонского, сказанные более ста лет назад, сегодня звучат пугающе современно. Старец предупреждал, что для России наступит время, когда она останется одна – без союзников и поддержки. И этот период, по его словам, станет тяжелым, но судьбоносным испытанием.

Аристоклий Афонский говорил, что страну ждут годы давления, трудностей и изоляции. Он подчеркивал: от России "откажутся все" и она останется предоставлена сама себе. Но, по его мнению, это должно вернуть людям веру в Бога. Старец видел в изоляции не только угрозу, но и путь к очищению и возрождению.

Преподобный был убежден, что мир войдет в эпоху нравственного упадка, а на веру и традиционные ценности начнутся гонения. Однако Россия, по его пророчеству, сможет устоять благодаря сохранению духовных основ. Он верил, что страна не погибнет, а, напротив, станет ориентиром для других – своеобразным светом во тьме.

Сегодня многие считают, что слова афонского старца начинают сбываться – Россию в прямом смысле этого слова пытаются изолировать. Впрочем, его предупреждения дают надежду: самые тяжелые времена могут стать началом возрождения.

