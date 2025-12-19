"От России откажутся все": жуткое предсказание Аристоклия Афонского начало сбываться

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Слова преподобного Аристоклия Афонского, сказанные более ста лет назад, сегодня звучат пугающе современно. Старец предупреждал, что для России наступит время, когда она останется одна – без союзников и поддержки. И этот период, по его словам, станет тяжелым, но судьбоносным испытанием.
Аристоклий Афонский говорил, что страну ждут годы давления, трудностей и изоляции. Он подчеркивал: от России "откажутся все" и она останется предоставлена сама себе. Но, по его мнению, это должно вернуть людям веру в Бога. Старец видел в изоляции не только угрозу, но и путь к очищению и возрождению.
Преподобный был убежден, что мир войдет в эпоху нравственного упадка, а на веру и традиционные ценности начнутся гонения. Однако Россия, по его пророчеству, сможет устоять благодаря сохранению духовных основ. Он верил, что страна не погибнет, а, напротив, станет ориентиром для других – своеобразным светом во тьме.
Сегодня многие считают, что слова афонского старца начинают сбываться – Россию в прямом смысле этого слова пытаются изолировать. Впрочем, его предупреждения дают надежду: самые тяжелые времена могут стать началом возрождения.
Ранее стало известно, что Ванга предрекла Путину переломный момент в судьбе.
Как и тогда, Старый свет не мог предположить, что его армии сотрут в пух и прах, считает политолог
34 млн человек погибнут - и это лишь прямые потери