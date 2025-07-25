Провидец предсказал много важнейших событий

Слова, рожденные в тишине балканских монастырей, снова начинают звучать пугающе актуально. То, что веками шептали под сводами храмов, у костров и в уединенных кельях, возвращается в эпоху, когда мир вновь застыл у пропасти.

Сейчас 2025 год. Мир охвачен чередой кровавых конфликтов в разных регионах, Украина – все еще в огне. В такие переломные моменты часто всплывают старинные пророчества.

Среди них предсказания простого крестьянина из сербского села Кремна, Митара Тарабича. Его слова, зафиксированные священником Захарием Захаричем, ранее уже удивляли точностью. Он предугадал мировые войны и распад Советского Союза.

Особое внимание привлекает его фраза:

"Когда начнется большая война на Украине, она продлится до тех пор, пока один царь не сменит другого".

На фоне происходящего в мире эта короткая строчка звучит пугающе. Возможно, имелось в виду, что должен смениться некий лидер и только после этого наступит мир.

Среди других его предсказаний – упоминание об искусственной пище, которая должна вытеснить обычную, и об исчезновении денег в привычном виде. По словам Тарабича, наступит эпоха, когда люди будут питаться синтетическими продуктами, а привычные бумажные деньги уйдут в прошлое.

Он также говорил о сближении России и Китая, утверждая, что эти две державы станут "великими братьями", вместе изменяющими ход истории. Сегодня мы наблюдаем, как государства действительно укрепляют связи.

Напомним, ранее появилось пророчество о преемнике руководителя нашей страны.