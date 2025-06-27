"Гибнут и исчезают": всплыло жуткое пророчество святой Матроны Московской для России

"Гибнут и исчезают": всплыло жуткое пророчество святой Матроны Московской для России
Фото: www.unsplash.com
Спастись смогут не все

Святая Матрона Московская еще в XX веке предсказала, что после 2020 года жизнь людей значительно усложнится. Она говорила о трудностях, которые охватят весь мир, и подчеркивала, что 2025 год станет по-настоящему переломным.

По ее словам, человечеству придется выбирать между духовными ценностями и материальной выгодой. При этом неизбежны серьезные потрясения, в том числе военные конфликты. Однако сохранить себя можно только благодаря объединению, вере и покаянию. Именно это знаменитая пророчица считала единственным путем спасения в грядущих испытаниях.

Она предупреждала, что, теряя веру, люди сами приближают беды. А если россияне не раскаются, то их может постигнуть ужасная участь: они "погибнут и исчезнут с лица земли".

Предсказания святой касались и нынешнего конфликта на территории бывшего Советского Союза. Она видела его как следствие духовного разрыва, отхода от православия и разрушения общего пространства русского мира. Святая говорила, что к этому и стремились внешние силы, особенно Запад.

Что касается США, Матрона указывала на будущие внутренние потрясения в этой стране.

К слову, ранее пророк-математик назвал имя последнего президента США.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
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