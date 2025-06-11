Америку ждет забвение

Прогнозы математика и ясновидящего Сидика Афгана не раз привлекали к себе внимание общественности. Пишут, что он с поразительной точностью предсказал распад СССР и террористические атаки на американских землях.

Ясновидящий появился на свет в Кабуле 67 лет назад и с малых лет выделялся своими способностями в области точных наук. Он разработал особую методологию прогнозирования, которую называет "математической философией". Несмотря на критику ученых и обвинения в шарлатанстве, пророк утверждает, что его подходы помогли многим политикам принимать важные решения.

По его собственным словам, он располагает знаниями о будущем нашей страны вплоть до 2065 года, но пока считает преждевременным обнародовать эти данные. Он упомянул лишь, что важные события ожидают страну в период с 2022 по 2025 год. Провидец из Афганистана полагает, что СССР может возродиться в новом формате благодаря усилиям государства и граждан.

Кроме того, он уверен, что знает имя последнего американского лидера. Так, ясновидящий убежден, что именно Дональд Трамп станет последним президентом США.

Кроме того, пророк утверждает, что на планете существует некий "секретный комитет", который собирается уничтожить большую часть населения Земли – порядка 67%. Эта идея напоминает теорию заговора о "золотом миллиарде", согласно которой мировая элита стремится перераспределить ресурсы в пользу богатейших стран. По мнению математика, в 2025 году эта организация будет разоблачена.

К слову, ранее знаменитый пророк-математик рассказал, как будет развиваться конфликт России с соседним государством.