Ясновидящий дал совет Москве

Афганский математик Сидик Афган, которого многие называют пророком за точность политических прогнозов, сделал новое заявление о будущем России и Украины. По его словам, Москва подошла к переломному моменту в ходе специальной военной операции.

Он предостерег: если Россия сделает шаг назад, это может стать роковой ошибкой:

"Один шаг – и России не будет", – подчеркнул он, намекая на опасность уступок и проявления слабости.

Провидец отметил, что Россия уже начала укреплять свою армию и правильно делает, ведь, по его мнению, только сила может сдержать внешнее давление.

Он уверен, что перелом в СВО произойдет именно в этом году, а США вскоре утратят свое влияние, у них не хватит ресурсов, чтобы продолжать давление. В этом контексте он призвал Москву ни в коем случае не отступать и довести начатое до конца.

К слову, ранее россиян напугало жуткое пророчество Владимира Жириновского.