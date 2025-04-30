"Последние времена": забытое пророчество афонского старца испугало россиян

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Настоятель храма Святой Троицы из Переславля-Залесского, отец Сергий Иванов, напомнил о тревожном пророчестве афонского подвижника Паисия Святогорца. Знаменитый старец уверял, что наступление последних времен неизбежно и перед этим мир ждет ряд потрясений.
По словам священника, в церковной среде это предсказание обсуждается редко, хотя оно напрямую связано с концом времен и духовным состоянием человечества.
Так, мудрый старец предрек, что перед наступлением последних времен мир охватит глубокое духовное смятение. Люди будут стремиться к истине, но большинство окажется под влиянием ложных учений и отвернется от Бога. Особую роль в его пророчестве занимает Россия. По словам священника, подвижник считал, что именно наша страна сможет стать духовным ориентиром для всего мира, но только при условии, что народ вернется к вере и покаянию.
Отец Сергий отметил, что в пророчестве не указывается точных дат. Старец лишь предупреждал о признаках приближающегося конца, которые будут заметны, но не всеми распознаны. Многие, увлеченные гордыней и равнодушием, не смогут увидеть очевидного и "прозреют" лишь тогда, когда будет слишком поздно.
К слову, ранее всплыло жуткое пророчество Владимира Жириновского.
Лидер признался, что не доверяет российскому коллеге
Решение проблемы может занять долгое время