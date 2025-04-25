Жириновский 20 лет назад предсказал войну Индии и Пакистана

Война с 200 миллионами погибших: жуткое пророчество Жириновского стало сбываться
Владимир Жириновский. Фото: Duma.gov.ru/wikimedia.org
Политик-провидец предвидел много катаклизмов

Заявления, сделанные Владимиром Жириновским еще более двадцати лет назад, сегодня вспоминают с новой тревогой. Политик-провидец обладал невероятной интуицией и предсказал много важнейших событий. Журналисты вспомнили очередное предсказание о масштабной войне с 200 миллионами погибших.

Так, Жириновский предупреждал, что изменение климата спровоцирует массовое переселение народов, что, в свою очередь, приведет к череде разрушительных конфликтов и огромному числу жертв. По его оценкам, глобальная нестабильность может унести жизни до 200 миллионов человек.

В 2004 году политик говорил, что из-за климатических изменений в разных регионах мира станет невозможно жить: где-то будет слишком жарко, где-то невыносимо холодно. Люди начнут покидать свои дома, границы окажутся под давлением, а государства – в условиях новых вызовов. Эти процессы, по его словам, неизбежно приведут к вооруженным столкновениям.

Одними из первых, по его мнению, сойдутся в бою Израиль и Палестина (что уже произошло), затем – Индия и Пакистан (сейчас между странами началось обострение). Он считал, что начнется масштабная война на Ближнем Востоке, жертвами которой станут миллионы жителей Палестины, Сирии, Ливана и других стран региона. Позже дело может дойти до ядерной эскалации между ядерными державами – в том числе, между Индией и Пакистаном, что приведет к чудовищным потерям. Он прямо сказал, что мир стоит на пороге третьей мировой войны.

Обострение между Индией и Пакистаном 

После последнего теракта в спорной области Кашмир, когда боевики напали на туристов в Пахалгаме и убили 28 человек, прогнозы Жириновского вновь оказались в центре внимания. Ответственность за нападение возложили на радикальные группировки, связанные с Пакистаном. Это еще больше обострило отношения между двумя странами, которые и без того находятся в состоянии постоянной конфронтации. На фоне этих событий предупреждение Жириновского получило своего рода подтверждение.

К слову, ранее всплыло удивительное предсказание Стива Джобса.

Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
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