Жириновский 20 лет назад предсказал войну Индии и Пакистана

Политик-провидец предвидел много катаклизмов

Заявления, сделанные Владимиром Жириновским еще более двадцати лет назад, сегодня вспоминают с новой тревогой. Политик-провидец обладал невероятной интуицией и предсказал много важнейших событий. Журналисты вспомнили очередное предсказание о масштабной войне с 200 миллионами погибших.

Так, Жириновский предупреждал, что изменение климата спровоцирует массовое переселение народов, что, в свою очередь, приведет к череде разрушительных конфликтов и огромному числу жертв. По его оценкам, глобальная нестабильность может унести жизни до 200 миллионов человек.

В 2004 году политик говорил, что из-за климатических изменений в разных регионах мира станет невозможно жить: где-то будет слишком жарко, где-то невыносимо холодно. Люди начнут покидать свои дома, границы окажутся под давлением, а государства – в условиях новых вызовов. Эти процессы, по его словам, неизбежно приведут к вооруженным столкновениям.

Одними из первых, по его мнению, сойдутся в бою Израиль и Палестина (что уже произошло), затем – Индия и Пакистан (сейчас между странами началось обострение). Он считал, что начнется масштабная война на Ближнем Востоке, жертвами которой станут миллионы жителей Палестины, Сирии, Ливана и других стран региона. Позже дело может дойти до ядерной эскалации между ядерными державами – в том числе, между Индией и Пакистаном, что приведет к чудовищным потерям. Он прямо сказал, что мир стоит на пороге третьей мировой войны.

Обострение между Индией и Пакистаном

После последнего теракта в спорной области Кашмир, когда боевики напали на туристов в Пахалгаме и убили 28 человек, прогнозы Жириновского вновь оказались в центре внимания. Ответственность за нападение возложили на радикальные группировки, связанные с Пакистаном. Это еще больше обострило отношения между двумя странами, которые и без того находятся в состоянии постоянной конфронтации. На фоне этих событий предупреждение Жириновского получило своего рода подтверждение.

К слову, ранее всплыло удивительное предсказание Стива Джобса.