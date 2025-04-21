Всплыло страшное пророчество о смерти Папы Франциска: коснется всех

Всплыло страшное пророчество о смерти Папы Франциска: коснется всех
Фото: Government of Indonesia / wikimedia.org
Католики и православные раскрыли свое отношение к уходу христианского лидера

В секретных архивах Ватикана хранится древняя рукопись, которой, по оценкам специалистов, около 900 лет. В ней предсказывается наступление Судного дня, который имеет жуткую связь с кончиной Папы Римского Франциска. 

Считается, что документ написал святой Малахия, дав ему название "Пророчество Пап". В ней он примерно описывает каждого будущего православного лидера, заканчивая на Франциске и "Петре Римляне". В манускрипте говорится, что после ухода пантифика начнутся гонения на римскую церковь, "город на семи холмах будет разрушен, и страшный Судья будет судить людей". После этого, в 2027 году, наступет Конец Света.

"Некоторые интерпретируют пророчество как то, что Петр стал папой во время хронической болезни легких Франциска, в то время как другие полагают, что Малахия подразумевал, что Франциск будет последним", – отмечают журналисты.

В правдивость документа верят не все. Однако количество мировых кризисов, пророчества, нашедшие отражение в реальности, и кончина Франциска сразу после Пасхи подогревает особое внимание к рукописи.

В РПЦ отмечают, что не стоит искать особого смысла в уходе Папы Римского, поскольку никаких особых преференций на Небесах нет в такую дату. Представители католической церкви тоже полагают, что особого предзнаменования в этих документах не обнаруживается, поскольку самое главное Бог сообщил людям с помощью Библии.

Источник: Mirror

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