Репрессии и массовые расстрелы: всплыло жуткое пророчество монахини Сепфоры для России

Страну ждут серьезные потрясения

Одна из самых известных российских провидиц, схимонахиня Сепфора Шнякина в своих пророчествах указывала, что у нашей страны особая судьба. Однако, по ее словам, государство может столкнуться с тяжелым будущим, если ограничится лишь внешней стороной религии. Если народ сосредоточится на строительстве храмов и внешней пышности, забыв об истинной вере, это может привести к трагическим последствиям – новым репрессиям и массовым казням через расстрел.

Сепфора родилась в Тамбовской губернии в 1896 году и, отрекшись от мирской жизни, обрела дар предвидения. Ее предсказания с течением времени стали широко известны. Одним из ключевых пророчеств была идея о том, что Россию спасет только воцарение Православного Царя – защитника веры и страны. Именно он, по мнению старицы, сможет не допустить втягивания России в наднациональное государство, возглавляемое антихристом.

Среди ее предсказаний было и предупреждение о возможном глобальном конфликте. Сепфора утверждала, что избежать полномасштабной ядерной войны удастся, но Россия окажется в противостоянии с объединенным Западом. Интересно, что начало этого конфликта должно быть связано с территорией Украины.

Старица при этом уверяла, что основные боевые действия на российскую территорию не перейдут, пострадают лишь приграничные регионы. Сначала ситуация будет складываться не в пользу России, и многим покажется, что страна терпит поражение. Однако со временем появится сильная армия, и в тяжелой, кровопролитной борьбе Россия одержит верх. В итоге Запад потерпит сокрушительное поражение, а Россия продвинется вглубь Европы.

К слову, ранее забытое пророчество афонского старца испугало россиян.