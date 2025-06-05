Конец света при одном условии: всплыло жуткое пророчество легендарного Исайи

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Историки обнаружили в древних текстах предсказания легендарного пророка Исайи, касающиеся судьбы Земли. Согласно этим записям, человечество стоит на грани страшной беды, которая может привести к полному уничтожению планеты.
В своих предсказаниях Исайи говорил о том, что апокалипсис наступит только в том случае, если люди будут игнорировать духовные и моральные ценности. Он предупреждал, что конец света неизбежен, если человечество предастся порокам и злу. Гибель цивилизации произойдет именно при этом условии – когда зло станет господствовать над миром.
Пророк уточнял, что дата гибели Земли не будет заранее определена, все произойдет неожиданно после череды разрушительных катастроф. Тогда все человечество предстанет перед Страшным Судом, и каждый человек будет отвечать за свои деяния.
Ясновидящий призывал людей внимательно следить за своей душой, не поддаваться искушениям и жить в согласии с духовными ценностями. По его мнению, только так человечество сможет избежать неминуемой гибели.
К слову, ранее было опубликовано пророчество ясновидящего-математика о конце конфликта России с соседним государством.
Западные страны намерены нарастить там свое присутствие