Рассекречено жуткое пророчество старца о ядерном ударе и свержении президента

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Митрополит Морфский Неофит рассекретил для широкой публики слова старца Феодора, в которых говорилось о неожиданной катастрофе.
Так, знаменитый провидец предрек, что все самое жуткое случится, когда никто не будет к этому готов: люди будут "просто пить кофе", как вдруг мир всколыхнет ужасная новость. Предположительно, речь шла о внезапной атаке на ядерные объекты.
Пророчество не содержало точных указаний на страну или время, но в нем упоминалось, что после этих событий начнутся масштабные изменения в мире. В каком направлении пойдет перемена, старец не уточнил, но сделал акцент на возможных потрясениях и общем ужасе.
Также в предсказании Феодора упоминается падение турецкого президента. Этот эпизод старец связывал с общим мировым кризисом, способным изменить привычный порядок вещей.
Все это приобрело зловещую актуальность 13 июня, когда израильская армия начала военную операцию против Ирана, атаковав его ядерные объекты. В ответ Тегеран выпустил баллистические ракеты по Тель-Авиву и другим городам. Пророчество, долго остававшееся лишь загадочными словами, сегодня звучит особенно тревожно.
К слову, ранее пророк-математик дал точный прогноз по конфликту России с соседним государством.
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