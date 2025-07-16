Провидец был уверен, что президент все продумал

Старец Иона Одесский, который скончался 13 лет назад, при жизни оставил немало пророчеств о будущем нашей страны, ее лидерах и судьбе державы. В его словах были упоминания и о том, кто может стать преемником Владимира Путина.

По словам Ионы, нынешний глава государства – человек мягкий и сердечный, но тот, кто придет после него, будет совершенно другим: "Поставит такого, как Иоанн Грозный". Мудрец отмечал, что различие между ними окажется очень заметным.

В числе предсказаний старца было и пророчество о завершении конфликта России с соседним государством. По его словам, все закончится в день празднования Русской Победительной, который выпадает перед Прощенным воскресеньем.

Праздник иконы Божией Матери "Победительная" отмечается 16 марта, а дата Прощенного воскресенья каждый год меняется, в зависимости от Пасхи. Отмечается, что нужное совпадение этих дат уже случалось в прошлом году и теперь повторится только через несколько лет.

Таким образом, если верить пророчеству, преемник Путина будет фигурой сильной и жесткой, а конец военного конфликта придется на особую дату, которая имеет важное значение для православных верующих. Таким образом, мудрец предсказал, что Запад ждет разочарование, ведь перемены в России произойдут вопреки чаяниям других стран.

К слову, ранее пророк-математик назвал имя последнего президента США.