Жуткое Фатимское пророчество о России — почему Ватикан скрыл предсказание

Вокруг таинственного послания до сих пор ходят слухи

В XX веке трое португальских детей стали свидетелями явлений Девы Марии в деревне Фатима. Явление происходило в 1917 году и сопровождалось пророчествами, которые впоследствии получили название "Три тайны Фатимы". В центре одного из предсказаний – Россия.

Первая и вторая тайны были обнародованы еще в середине XX века. В них содержались мрачные предупреждения о войне, а также призыв к обращению России к вере. Именно с Россией связывалось будущее благоденствие человечества или, наоборот, глобальные бедствия. По словам детей, Мария просила молиться за Россию и "освятить" ее, иначе возможно распространение зла по всему миру. Этот призыв был воспринят католической церковью как важное послание: судьба России напрямую связана с судьбой человечества.

А вот с третьей тайной все оказалось не так просто. Ее содержание хранилось в секрете более восьмидесяти лет. Лишь в 2000 году Ватикан обнародовал текст, в котором говорилось о видении ангела, карающего человечество. Но многие исследователи и верующие усомнились: некоторым казалось, что пророчество опубликовано не полностью.

Сомнения усилились после сообщений, что оригинальное послание якобы состояло из двух частей. Некоторые свидетели утверждали, что существовал еще один конверт, который до сих пор не показан публике. Эта "четвертая тайна" якобы содержала гораздо более конкретные предсказания о России и ее роли в мире. Ватикан может скрывать пророчество по политическим мотивам.

Так или иначе, во всех версиях фатимских пророчеств Россия занимает особое место. Страна рассматривается как точка отсчета: или духовное возрождение и мир, или великое зло и страдания. Слова, сказанные более ста лет назад, до сих пор вызывают споры, домыслы и догадки – в первую очередь потому, что ответы на ключевые вопросы до сих пор могут оставаться за закрытыми дверями Ватикана.

К слову, ранее всплыло пророчество о преемнике российского лидера.