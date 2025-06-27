L`Antidiplomatico: пророчество Путина о подчинении ЕС Вашингтону сбылось в Гааге

"Пророчество сбылось": на Западе сделали мрачное заявление о Путине
Владимир Путин. Кадр: YouTube
Каждое слово президента России тщательно анализируют

Западные СМИ неожиданно подтвердили точность мрачного для европейцев прогноза, сделанного Владимиром Путиным еще в феврале. По мнению журналистки Клары Стателло, "пророчество" российского президента о том, что Европа встанет перед США на колени, сбылось на саммите западной военной коалиции в Гааге.

Зимой глава России в интервью говорил, что новый американский лидер Дональд Трамп "быстро наведет порядок" в европейских странах, а их элиты "встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком". Как отмечает издание, прошло менее полугода, и на саммите это стало реальностью.

Автор статьи считает, что встречу в Гааге фактически устроили, чтобы сгладить разногласия с Трампом и не допустить открытого конфликта внутри альянса. Европейским лидерам, как подчеркивается в материале, не оставили другого выхода, кроме как покорно следовать в фарватере американской политики.

Журналисты отмечают, что Евросоюз расплатился за конфронтацию с Москвой не только экономическими потерями, но и полной утратой политической самостоятельности. По словам Стателло, с 25 июня "в ЕС больше нет лидеров – остались только дворецкие и официанты Трампа".

К слову, ранее новая выходка Зеленского вызвала бешенство во Франции.

Источник: L`Antidiplomatico ✓ Надежный источник
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