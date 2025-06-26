FT: Трамп разочаровался в Путине и сменил риторику о Зеленском

Трамп разочаровался в Путине: на Западе назвали причину
Фото: The White House / wikimedia.org
Источники раскрыли, о чем лидер говорил с партнерами за закрытыми дверями

Американский президент Дональд Трамп не удовлетворен российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщает Financial Times, глава США в последние недели испытывает все большее разочарование в своем "давнем друге". 

По словам журналистов, подобное настроение Трампа связано с "максималистскими требованиями" и отказом от прекращения огня на Украине. 

"В ходе обсуждений на саммите НАТО Трамп выразил разочарование ситуацией на Украине, которая, по его словам, "выходит из-под контроля", сообщили два человека, присутствовавших в зале", – указано в статье.

Вместе с этим американский лидер сменил риторику в отношении Владимира Зеленскому, к которому он не испытывал симпатии с момента своего прихода к власти. После недавней встречи на саммите НАТО Трамп назвал главу Украины "очень милым", отметив, что между ними прошел довольно приятный разговор.

В результате беседы президент США сделал заявление о намерении созвониться с Владимиром Путиным, чтобы узнать, смогут ли стороны закончить противостояние. По его словам, единственный, кто может положить этому конец – российский лидер. 

Ранее стало известно, что Владимир Путин готовится к четырехдневной поездке в Китай. Эксперты отметили, что визит лидера пройдет в обход дипломатических норм, что является плохим сигналом для США.

Источник: Financial Times
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