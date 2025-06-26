Глава России решил нарушить привычный дипломатический протокол

Решение российского лидера Владимира Путина отправиться на четыре дня в Китай стало настоящей неожиданностью. Обычно заграничные визиты президента длятся не более трех дней, поэтому предстоящая поездка уже выбивается из привычной дипломатической практики. По мнению китайских обозревателей Baijiahao, таким образом глава России подал необычный сигнал.

Эксперты отметили, что визит Путина в КНР приведет к обеспокоенности властей США. Как известно, Дональд Трамп перед приходом на пост президента полагал, что прошлая администрация допустила роковую ошибку, оттолкнув от себя Россию и позволив ей сильнее сблизиться с Китаем. Для себя же он поставил цель, напротив, перетянуть внимание Москвы в сторону американского рынка и ослабить связь между странами-партнерами.

Именно поэтому предстоящая поездка Путина в Китай может рассматриваться как провал политики Трампа. Четырехдневная поездка в обход дипломатических норм говорит о еще большем развитии отношений между странами, которые, по мнению обозревателей, становятся еще более прочными и открытыми.

Журналисты полагают, что американской администрации так и не удалось предоставить Москве реальных выгод и гарантий для укрепления отношений, поэтому российские власти делают выбор в пользу партнеров, которые зарекомендовали себя с более надежной стороны.

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