Жест Путина на ПМЭФ перепугал арабского модератора

Президент рассмешил весь зал своим неожиданным ответом на вопрос журналиста

Во время пленарной дискуссии на ПМЭФ с участием российского президента произошел курьезный случай. Модератор беседы телеведущий арабского телеканала Sky News Arabia Надим Дауд Котейш обратил внимание, что Владимир Путин постоянно что-то записывает в ходе мероприятия. Неожиданный жест, которым ответил глава России, немного напугал журналиста.

На вопрос Котейша лидер ответил, что он всегда все записывает – у него зафиксирован буквально каждый шаг. Ведущий, с нескрываемой тревогой поинтересовался, стоит ли ему переживать по поводу своей персоны – вдруг одна из записей касалась его оплошностей в работе на пленарной дискуссии.

"Вы с ними справитесь. А мы вам поможем", – с юмором ответил Путин, показав кулак.

Подобное заявление вызвало хохот у модератора и других участников встречи в зале.

Ранее во время выступления на пленарной дискуссии Владимир Путин заявил, что считает русский и украинский народы одним целым.