Жест Путина на ПМЭФ перепугал арабского модератора

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Во время пленарной дискуссии на ПМЭФ с участием российского президента произошел курьезный случай. Модератор беседы телеведущий арабского телеканала Sky News Arabia Надим Дауд Котейш обратил внимание, что Владимир Путин постоянно что-то записывает в ходе мероприятия. Неожиданный жест, которым ответил глава России, немного напугал журналиста.
На вопрос Котейша лидер ответил, что он всегда все записывает – у него зафиксирован буквально каждый шаг. Ведущий, с нескрываемой тревогой поинтересовался, стоит ли ему переживать по поводу своей персоны – вдруг одна из записей касалась его оплошностей в работе на пленарной дискуссии.
"Вы с ними справитесь. А мы вам поможем", – с юмором ответил Путин, показав кулак.
Подобное заявление вызвало хохот у модератора и других участников встречи в зале.
Ранее во время выступления на пленарной дискуссии Владимир Путин заявил, что считает русский и украинский народы одним целым.
Незалежная по-прежнему считает регион своим