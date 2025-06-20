Жест Путина на ПМЭФ перепугал арабского модератора

Жест Путина на ПМЭФ перепугал арабского модератора
Кадр видео
Президент рассмешил весь зал своим неожиданным ответом на вопрос журналиста

Во время пленарной дискуссии на ПМЭФ с участием российского президента произошел курьезный случай. Модератор беседы телеведущий арабского телеканала Sky News Arabia Надим Дауд Котейш обратил внимание, что Владимир Путин постоянно что-то записывает в ходе мероприятия. Неожиданный жест, которым ответил глава России, немного напугал журналиста.

На вопрос Котейша лидер ответил, что он всегда все записывает – у него зафиксирован буквально каждый шаг. Ведущий, с нескрываемой тревогой поинтересовался, стоит ли ему переживать по поводу своей персоны – вдруг одна из записей касалась его оплошностей в работе на пленарной дискуссии. 

"Вы с ними справитесь. А мы вам поможем", – с юмором ответил Путин, показав кулак.

Подобное заявление вызвало хохот у модератора и других участников встречи в зале.

Ранее во время выступления на пленарной дискуссии Владимир Путин заявил, что считает русский и украинский народы одним целым.

Источник: соцсети
По теме

Блокада Крыма: объявлено решение Украины по полуострову

Незалежная по-прежнему считает регион своим

Грядущая катастрофа: Киеву объявили дурные новости

Украина рискует потерять все

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей