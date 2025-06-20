Лидер высказался о ситуации на линии соприкосновения

Во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин напомнил о старинном правиле: куда ступает нога русского солдата, то и наше. Он отметил, что российская сторона никогда не подвергала сомнению право Украины на независимость, но, тем не менее, признать ситуацию на земле необходимо.

Президент указал, что в его понимании особой разницы между народами обеих стран нет. Поэтому вопрос о продвижении российской армии за пределы уже обозначенных в Конституции РФ регионов – риторический.

"Я считаю русский и украинский народы одним народом. В этом смысле вся Украина наша", – сказал он.

По его словам, Москва на каждом этапе предлагала Киеву договориться об остановке боевых действий, но получала отказ. Лидер отметил, что перед российской армией не стоит задачи взять под контроль город Сумы, но этот вариант не исключен. Сейчас глубина зоны безопасности в Сумской области составляет от 8 до 12 километров, и формирование особой зоны – результат безграмотных действий украинского командования. Путин отметил, что действия ВС РФ в регионе были продиктованы логикой развития событий.

Также президент предупредил, что если Киев прибегнет сбрасыванию "грязной бомбы" на российские территории, то это станет "последней ошибкой украинских неонацистов" – ответ России на это будет катастрофическим. При этом глава РФ подчеркнул, что никаких подтвержденных данных о готовности Украины пойти на такой шаг у Кремля нет.