Алаудинов заявил о начале Третьей мировой войны

Для начала конфликта оказалось не обязательно задействовать ядерное оружие, считает российский командир

События на мировой арене указывают, что Третья мировая война уже началась. В этом уверен командующий спецназом "Ахмат" Апти Алаудинов. Такое заявление он сделал во время беседы с журналистами в Грозном.

По его словам, люди, давая подобные определения конфликтам, ориентируются на собственные представления о войне, часть из которых навязана художественными фильмами. Но последние события в мире наглядно показывают, что всеобщая напряженность уже достигла крайне высокого уровня.

"Если мы еще не получили ядерных ударов, этого обмена пока еще не произошло, то это не говорит о том, что Третья мировая война не началась", – сказал генерал.

При этом не все в России согласны с таким заявлением. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что самой плохой вещью в политическом плане стало бы начало Третьей мировой войны, но пока этого удалось избежать. Так он отреагировал на резкие слова Дональда Трампа о действиях Владимира Путина.

Спецпредставитель главы США по Украине Кит Келлог, комментируя слова Медведева, заявлял, что российская сторона слишком часто угрожает началом Третьей мировой войны и подобные высказывания в публичном поле – недопустимы.