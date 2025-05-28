Келлог поругался с Медведевым из-за слов о третьей мировой войне

Отношения между Россией и США становятся более натянутыми

Спецпредставитель американского президента по украинскому вопросу Кит Келлог возмутился словами российского зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о третьей мировой войне. По его мнению, подобные высказывания в публичном поле не принесут ничего хорошего.

Напомним, ранее Медведев, комментируя слова Трампа о том, что с Россией могли произойти "плохие вещи", если бы не он, а Путин "играет с огнем", заявил, что единственной действительно плохой вещью стало бы начало третьей мировой войны.

"Разжигание страха перед третьей мировой войной – неудачный, безрассудный комментарий Дмитрия Медведева, не подобающий мировой державе", – написал Келлог в соцсетях.

Чиновник указал, что в данный момент Трамп работает над прекращением кровопролития и завершением конфликта, и в данной ситуации Вашингтон продолжает ждать от российской стороны меморандум, который должен был быть готовым еще неделю назад. Спецпредставитель дополнительно подчеркнул, что огонь на Украине нужно прекратить немедленно.

Публичная перепалка между политиками произошла на фоне нового витка обострения отношений между Россией и США. В Белом доме утверждают, что сейчас Владимир Путин "сжигает золотой мост", который проложил Трамп. Но, как полагают эксперты, вряд ли это приведет к введению новых санкций в против Москвы.