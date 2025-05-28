Politico: Путин сжигает "золотой мост", предложенный Трампом

Американцы отметили, что терпение главы США на исходе

Представители Белого дома в анонимной беседе с журналистами заявили, что Владимир Путин "опасно близок к тому, чтобы сжечь золотой мост, который Дональд Трамп проложил перед ним". Подобное поведение выводит американского лидера из себя, из-за чего он в последнее время усилил нападки в сторону Москвы.

Пока глава США еще раздумывает над возможностью введения новых санкций против России в ответ на затянувшийся процесс мирного урегулирования. Эксперты говорят, что терпение Трампа на исходе: в течение последующего месяца или шести недель они либо прекратит переговоры, либо введет жесткие ограничения.

"Я очень, очень скептически отношусь к тому, что Трамп когда-либо применит какие-либо серьезные санкции или меры против России. У него было так много возможностей сделать это, и он всегда уклонялся", – заявил бывший спецпредставитель по Украине Курт Волкер.

Европейские чиновники утверждают, что Москва старается отделить конфликт на Украине от более широких отношений США и России, в которых и Путин, и Трамп видят значительный потенциал для экономического сближения. Но пока потенциал такого подхода остается неясным.

Ранее Трамп пригрозил России и заявил, что Путин "играет с огнем".