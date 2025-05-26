Трамп раскритиковал Путина и заявил о его желании "получить всю Украину"

Глава США не сдержал своих эмоций

Американский президент Дональд Трамп опубликовал на своей странице пост, посвященный российскому лидеру. В нем он сделал несколько резких высказываний в адрес Владимира Путина, раскритиковав его тактику по украинскому вопросу.

Республиканец указал, что всегда был в хороших отношениях с коллегой из России, но в последнее время с ним что-то случилось. По его словам, Путин стал "абсолютно сумасшедшим". Трамп заявил, что президенту нужно "убивать множество людей", и это касается не только солдат.

Глава США написал, что сейчас российские военные бьют по украинским городам с помощью дронов и ракет без какой-либо причины.

"Я всегда говорил, что он хочет всю Украину, не только ее часть, и возможно происходящее доказывает мою правоту, но если для него это так, это приведет к падению России!" – указал Трамп.

При этом американский лидер не испытывает одобрения и к действиям Владимира Зеленского. Хотя президент Украины разговаривает с позиции, с которой должен действовать во благо своей страны, но все, что выходит из его рта, оборачивается проблемами.

Сейчас Трамп пытается исправить ошибку, которая была допущена при администрации Байдена, хотя по сути этот конфликт к нему никак не относится, повторив свою риторику, что если бы он занимал пост президента, конфликта между Россией и Украиной не было бы.

Ранее профессор Миршаймер указал Трампу на два пути урегулирования на Украине.