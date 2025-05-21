Незалежная осталась "в дураках"

Американский лидер Дональд Трамп не собирается открыто поддерживать Киев, поскольку, по мнению депутата Верховной рады Александра Дубинского, уже получил от Незалежной все, что мог. Лукавый трюк хозяина Овального кабинета нардеп разоблачил в социальных сетях.

Парламентарий пояснил, что лидер американцев стремится получить выгоду за счет обеих сторон затянувшейся конфликтной ситуации, при этом не вкладываясь ни в одну и не беря на себя никаких обязательств.

Государственный деятель считает, что именно такая позиция объясняет нежелание руководителя вашингтонской администрации выступать на стороне Незалежной в дальнейшем. Более того, по его словам, киевский верховод Владимир Зеленский в итоге стал инструментом в руках Америки, который используется для возможных уступок нашей стране за счет украинского государства.

Ранее стало известно, что Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, которая длилась более двух часов. В ходе переговоров российский главнокомандующий подтвердил готовность к работе над документом, который может определить шаги для разрешения ситуации.

К слову, ранее были раскрыты детали этой беседы.