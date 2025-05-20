Трамп указал на красную линию в усилиях США по Украине

Американский лидер настаивает на скорейшем решении вопроса

Американский лидер Дональд Трамп обозначил, что в вопросе мирного урегулирования конфликта на территории украинского государства существуют определенные границы – "красная линия", пересечение которой может привести к самым печальным последствиям. Однако уточнять детали он не стал, отметив, что огласка этого плана лишь усложнит ход переговоров.

"У меня есть определенная (красная – ред.) линия, но я не хочу говорить, в чем заключается этот план", – объявил хозяин Белого дома.

Ранее американский лидер уже давал понять: если переговорный процесс не будет приносить ощутимых результатов, Соединенные Штаты прекратят в нем участие.

Напомним, накануне, 19 мая, состоялся важный телефонный разговор между Трампом и главой российского государства Владимиром Путиным. По словам лидера нашей страны, беседа длилась свыше двух часов и была посвящена, в том числе, возможностям достижения мира.

Путин отметил готовность Москвы работать с киевским режимом над проектом мирного соглашения. Вслед за этим руководитель Овального кабинета заявил, что отказывается от введения новых антироссийских санкций, поскольку, по его словам, есть реальный шанс достичь урегулирования.

Напомним, ранее Зеленскому объявили дурные новости после решения Путина.