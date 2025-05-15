В Стамбуле Киев хочет обсудить с Москвой только прекращение огня - WSJ

Всего одна задача: раскрыта цель Украины на переговорах в Стамбуле
Фото: www.unsplash.com
Важное событие должно состояться 15 мая

Украинская сторона поставила перед собой одну единственную задачу в рамках переговоров на турецкой территории. Представители Киева намерены обсуждать с российскими делегатами в Стамбуле исключительно вопросы, касающиеся возможного прекращения огня. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на украинских чиновников.

По информации издания, в Киеве заявили, что согласны встретиться с делегацией из России лишь с одной целью – обсудить технические детали введения и контроля за 30-дневным перемирием. Это предложение, как отмечается, было выдвинуто администрацией американского лидера Дональда Трампа и предполагает отсутствие каких-либо предварительных условий.

Ранее глава Российской Федерации Владимир Путин сообщил о готовности Москвы возобновить прямой диалог с украинской стороной. Он подчеркнул, что не исключает возможность выхода на договоренности о прекращении боевых действий в ходе таких переговоров.

Как сообщил источник РИА Новости, встреча двух делегаций состоится 15 мая во второй половине дня. Переговоры пройдут в том же здании администрации президента Турции в центре Стамбула, где в 2022 году уже проводились подобные контакты. Российскую сторону возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

К слову, ранее философ Дугин объяснил выбор делегатов от России на переговоры и описал стратегию Москвы.

Источник: The Wall Street Journal ✓ Надежный источник
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