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Украинская сторона поставила перед собой одну единственную задачу в рамках переговоров на турецкой территории. Представители Киева намерены обсуждать с российскими делегатами в Стамбуле исключительно вопросы, касающиеся возможного прекращения огня. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на украинских чиновников.
По информации издания, в Киеве заявили, что согласны встретиться с делегацией из России лишь с одной целью – обсудить технические детали введения и контроля за 30-дневным перемирием. Это предложение, как отмечается, было выдвинуто администрацией американского лидера Дональда Трампа и предполагает отсутствие каких-либо предварительных условий.
Ранее глава Российской Федерации Владимир Путин сообщил о готовности Москвы возобновить прямой диалог с украинской стороной. Он подчеркнул, что не исключает возможность выхода на договоренности о прекращении боевых действий в ходе таких переговоров.
Как сообщил источник РИА Новости, встреча двух делегаций состоится 15 мая во второй половине дня. Переговоры пройдут в том же здании администрации президента Турции в центре Стамбула, где в 2022 году уже проводились подобные контакты. Российскую сторону возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
К слову, ранее философ Дугин объяснил выбор делегатов от России на переговоры и описал стратегию Москвы.
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