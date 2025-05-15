Аналитик высоко оценил тактику российской стороны

Александр Дугин, знаменитый российский философ и политический аналитик, дал свою трактовку решения Владимира Путина о формировании делегации на переговоры с Незалежной. По его мнению, каждая фигура в составе российской группы имеет конкретную роль, а сам выбор участников демонстрирует серьезный настрой Москвы. Такое решение он назвал "великолепным" ходом и выразил уверенность, что это часть глубокой стратегии.

По словам аналитика, подобранный состав практически в открытую говорит киевскому режиму: выхода нет, остается лишь безоговорочная капитуляция. В этом, по мнению Дугина, и состоит суть месседжа – делегация сформирована не для формального диалога, а для жесткого политического сигнала.

Российских делегатов возглавит помощник главы нашей страны Владимир Мединский, также в Стамбул полетят замруководителя МИД Михаил Галузин и замруководителя Минобороны Александр Фомин и ряд высокопоставленных представителей властей.

Философ отдельно отметил участие Елены Подобреевской, которая, как предполагается, займется гуманитарной повесткой, и Алексея Полищука, представляющего интересы в рамках СНГ. Присутствие военных специалистов также подчеркивает значимость переговоров.

"Такой состав означает: Зеленский, сдавайся, тебя спасет только безоговорочная капитуляция. Как в прошлый раз в Стамбуле. <…> Великолепно. Подобреевская обсудит с террористами вопросы гуманитарной политики. Полищук напомнит о СНГ. И еще два военных эксперта", – отметил мыслитель.

К слову, ранее в США раскрыли уловку Зеленского с приглашением Путина в Стамбул.