Меркурис рассказал о плане Запада на случай прекращения огня на Украине

В Британии разоблачили ловушку Запада на случай прекращения огня на Украине
Фото: соцсети
Европейцы все продумали, но мир им не нужен

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что за инициативой Европы о 30-дневном перемирии скрывался тонко просчитанный план. По его словам, даже если бы Россия согласилась на эти условия, Запад сразу начал бы обвинять ее в нарушениях, чтобы получить повод усилить экономическое и военное давление.

Он добавил, что под предлогом перемирия может вестись подготовка к переброске иностранных войск, и, хотя такой сценарий кажется маловероятным, его нельзя исключать – особенно с учетом того, что французские военные уже находятся в Румынии. Меркурис подчеркнул, что отказ от ультиматума Европы был полностью обоснован с точки зрения интересов Москвы.

Аналитик указал, что перемирие до начала переговоров – это заведомо неработающая модель, которая приводит только к срыву диалога или затягиванию конфликта. В истории не было случаев, когда такие инициативы заканчивались успехом.

На днях лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши прибыли в Киев, где Эмманюэль Макрон пригрозил России санкциями, если она не примет их условия о перемирии. При этом Украина сама игнорировала перемирие в дни Пасхи и к 9 Мая, когда с такой инициативой выступал Владимир Путин.

К слову, ранее ВС РФ яростно ответили на атаку ВСУ по Курской области.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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