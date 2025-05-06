WP: Украина отказалась от ударов по Параду Победы в России 9 мая

В Киеве допустили, что атакуют другие российские регионы

Несмотря на непрерывные атаки беспилотников на Москву и определенную обеспокоенность в российской столице, украинские власти отвергли возможность каких-либо атак на празднование Дня Победы в России на этой неделе. Об этом сообщили источники в беседе с The Washington Post.

Высокопоставленный представитель сил обороны Украины указал, что было принято решение отказаться от таких попыток, поскольку все они будут обречены на провал.

"Как вы видите, они переместили все российские системы ПВО для защиты Москвы. Даже если будет попытка, она не будет успешной. Возможно, украинские атаки будут на другие регионы, но не на Москву", – заявил источник.

Другой представитель министерства обороны добавил, что нападение на мероприятии на Красной площади, на котором собираются присутствовать китайские, индийские и даже европейские официальные лица, может привести к российскому ответу и разозлить Вашингтон. Чиновник назвал предположения о том, что Украина планирует нападение, "шумихой".

Известно, что на 9 мая в Москве будет ограничена работа мобильного интернета – это будет сделано в рамках мер по обеспечению безопасности в столице. В регионе работу сети также ограничат.

Ранее Зеленский заявил о желании части политиков ЕС получить место на Красной площади.