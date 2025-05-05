Политолог объяснил новое нападение ВСУ на Курскую область местью Путину

Новое нападение ВСУ на Курскую область объяснили местью Путину
Фото: соцсети
В Киеве решили максимально испортить празднование Дня Победы в Москве

Согласно данным военкоров, ВСУ предприняли новую попытку наступления на Курскую область в понедельник, 5 мая. Украинские военные подорвали мосты и отправили несколько боевых групп для совершения атаки. Следом двинулись бронемашины и десант. 

Сведения о количестве солдат противника разнятся: одни источники говорят о наступлении 50 бойцов, другие о 250 военных и 15 единицах техники. Главком ВСУ Александр Сырский, делая заявление в соцсетях о "курской операции", отметил, что она продолжается до сих пор, несмотря на официальные объявления российских властей о полном выдворении противника из региона.

Политолог Сергей Марков объяснил, почему украинцы предприняли новую попытку зайти в Курскую область. По его словам, это связано с предстоящим празднованием Великой Победы в Москве, на которую прибудут мировые лидеры, а также желанием отомстить российскому президенту.

"Таким образом Зеленский пытается не дать Путину на Параде Победы 9 мая сказать, что армия России полностью выбила врага из Курской области", – написал он в Telegram.

Марков указал, что сейчас ВСУ предпринимают попытки проникнуть в Курскую область по трем приграничным направлениям. В дополнение бои продолжаются рядом с поселком Горналь и монастырем, недавно освобожденным от противника.

Ранее ВСУ уже пытались проникнуть в Курскую область, задействуя для этого элитный полк, курирующий менее подготовленные подразделения.

Источник: Telegram
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