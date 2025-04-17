Анекдот быстро распространился по Сети

Бывшие бойцы ЧВК "Вагнер", которые после расформирования части подразделений вошли в состав спецназа "Ахмат" под названием "Камертон-Ахмат", опубликовали в своем Telegram-канале ироничную шутку, посвященную Курской области.

Они перепостили запись военкора Александра Симонова, в которой в формате юмористического диалога обыгрывается собеседование. По сюжету, работодатель удивляется: "В резюме вы указали, что у вас есть опыт работы в стрессовых и критических ситуациях. В какой области вы трудились?" На что кандидат невозмутимо отвечает: "В Курской".

Шутка вызвала живой отклик среди подписчиков, особенно на фоне реальной напряженной обстановки в приграничном регионе, где регулярно происходят атаки украинских беспилотников и артобстрелы. Публикация быстро разлетелась в сети – к моменту выхода материала более 400 человек уже отреагировали на пост.

К слову, ранее выходку руководителя киевского режима Владимира Зеленского перед американским лидером Дональдом Трампом метко описали смешным анекдотом.